В России юрист во время судебного заседания съел админматериалы - его отправили лечиться от наркомании

В России Кунцевский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей и отправил лечиться от наркомании адвоката, съевшего на заседании материалы административного дела.

Об этом сообщат Медуза.

Так, юрист Максим Бушин представлял интересы жительницы Москвы, которой грозило лишение водительских прав за отказ от медицинского освидетельствования на алкоголь. В декабре в Филевском суде мужчина попросил материалы для ознакомления, а затем «вырвал из дела документы, содержащие результаты показаний алкотестера, и съел их в присутствии сотрудников суда».

В отношении Бушина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 294 Уголовного Кодекса Российской Федерации («Воспрепятствование осуществлению правосудия»). Отмечается, что дело рассматривалось в особом порядке, так как юрист полностью признал вину.

Сообщается, что сотрудники ГИБДД передали в суд копии съеденных документов, а подзащитную Бушина в итоге лишили водительских прав на 1 год и 8 месяцев, а также оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Киеве фигурант дела во время заседания суда обсыпал мукой судей. Также стало известно, что за прошлый год Хмельницкий городской районный суд получил от одного человека 550 заявлений с требованием вызвать в качестве свидетелей Бога и деда Пихто.