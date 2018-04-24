В Николаеве на перекрестке столкнулись «Honda» и «BMW» – один из водителей госпитализирован

Поврежденный автомобиль «BMW»

В Николаеве 24 апреля на пересечении улиц Большой Морской и 1-ой Слободской произошло ДТП с участием кроссовера «Honda Pilot» и «BMW». Один из водителей госпитализирован с травмами неизвестной степени тяжести.

Об этом передает корреспондент «Преступности.НЕТ» с места событий.

Автомобиль марки «BMW» с иностранной регистрацией двигался по улице 1-ой Слободской со стороны проспекта Центральный в сторону улицы Никольская, а кроссовер «Honda Pilot» двигался во встречном направлении. Столкновение произошло на перекрестке между улицами Большой Морской и 1-ой Слободской.

В результате ДТП автомобили получили значительные механические повреждения, также пострадал водитель «BMW». Его госпитализировали с травмами неизвестной степени тяжести. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Поврежденный кроссовер «Honda Pilot» Сотрудники правоохранительных органов и пострадавшие

Поврежденный автомобиль «BMW» Поврежденный кроссовер «Honda Pilot»

Напомним, что в Николаеве столкнулись две «маршрутки» – госпитализированы двое пассажиров и водитель.