Исакову отказали в апелляции по восстановлению мэра Николаева в должности – жалобу подал ещё один депутат

Исаков, Филевский Депутату Николаевского горсовета от «Самопомощи» Сергею Исакову отказали в апелляции на решение суда о восстановлении в должности городского главы Николаева Александра Сенкевича.

Эту информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили депутаты.

По словам депутата Олега Солтыса, Исакову отказали в апелляции по той причине, что он подал её сразу в две инстанции.

- И в Одессу, и сюда, поэтому ему по Одессе отказали, насколько я знаю. Если мы только в пятницу сдали, то в лучшем случае на этой только неделе материалы попадут в Одессу на рассмотрение. И у Исакова там по одному иску, насколько я понимаю, был ответчиком Центральный суд, а как Центральный суд может быть ответчиком? Им может быть только Александр Сенкевич, - рассказал он.

Также он заявил, что тот факт, что юридический департамент городского совета не подал апелляцию, является ущемлением прав депутатов, и поддержал тех, кто подал жалобы.

- Если кто-то пытается «помуссировать», как я замечал, Александр Сенкевич пытается [сказать]: «А вот, ненадлежащий истец». Да нет. Глубоко они ошибаются. Как раз-таки депутаты имеют полное право. И на сегодняшний день не подача юридическим департаментом апелляции – это как раз таки ущемление прав депутатов местных советов. Поэтому депутаты имеют право самостоятельно подать от себя апелляцию и не один, хорошо, что подал, а много, - подчеркнул он.

По его словам, решение Центрального районного суда города Николаева о восстановлении Сенкевича в должности было принято с большими нарушениями.

- Я не знаю, что они должны принять, чтобы отказать. Есть судебная практика, теми же одесскими судами вынесено, где депутаты так же подавали в суд, и одесские суды признавали апелляцию депутатского корпуса, в том числе и депутатов, и становились на их сторону, рассматривали, выносили решения и удовлетворяли иски почти в полном объёме. Но нет оснований отказать, просто нет, - сказал Солтыс.

Подобной точки зрения придерживается и депутат от «Нашего края» Владислав Ентин, который также ранее подал апелляцию на решение суда о восстановлении Сенкевича.

- Исакову отказали, а мне ещё не отказали. У нас есть несколько вариантов, которые могут остановить его в должности – это подача административного иска. Почему, потому что его восстанавливали по Трудовому кодексу, а на самом деле мы же говорим о том, что было решение о недоверии. И как практика показывает, что такие решения обжаловали и была положительная практика, суды все-таки оставляли в силе решения сессий, которые высказывали недоверие согласно своим полномочиям. Поэтому на сегодняшний день остается загадкой, как госпожа Черенкова (судья Центрального райсуда, которая восстановила Сенкевича на должности - ПН) могла вынести такое решение, - рассказал он.

По информации издания Новости-Н, Исаков подал жалобу в Высший совет правосудия на судью Центрального районного суда Наталью Черенкову. В свою очередь Ентин заявил, что он поддерживает его решение и тоже будет писать подобную жалобу.

- Я говорю от большинства депутатов, потому что вы знаете, есть как бы определённые моменты, что некоторые депутаты зависят от решений мэра, кто-то находится на службе в местном органе власти, поэтому, как бы у нас есть предварительная договоренность о том, что мы этот вопрос вместе обсуждаем и делаем дальнейшие шаги. Не лично одного инициатива, - отметил он.

По информации «Преступности.НЕТ», депутат от «Самопомощи» Ростислав Филевский также подал апелляционную жалобу, однако он сам отказался подтвердить или опровергнуть это.

- Я не буду ни подтверждать, ни опровергать эту информацию до тех пор, пока не буду понимать, насколько источник достоверен. Возможно, я знаю истину, но в данной ситуации речь идет не об этом. Вы поставили вопрос в отношении того, подана ли апелляция на восстановление Сенкевича, я не знаю, что Сенкевича по решению суда восстановили. В решении суда нет об этом ни слова, соответственно обжаловать там нечего, - сказал он.

- Решение суда 22 странички, плюс ещё 2 странички исполнительного решения. Когда представители Александра Сенкевича обращались, они попросили допустить немедленное исполнение решения, они не просили его восстановить в должности. Суд допустил немедленное исполнение решения об отмене решения городского совета от 5 октября. Там нет слов о восстановлении. Естественно, восстановление априори не может быть обжаловано, - заявил Филевский.

Напомним, 16 марта судья Черенкова удовлетворила иск Александра Сенкевича к Николаевскому горсовету об отмене решения о прекращении его полномочий. При этом у городского совета с момента оглашения было 30 дней на подачу апелляционной жалобы на это решение суда. 2 апреля судья также внесла дополнение в это решение, что позволило Сенкевичу немедленно занять пост мэра Николаева.

Секретарь горсовета Татьяна Казакова отказалась подавать апелляцию от своего имени и сообщила, что решение о подаче апелляционной жалобы должны принять депутаты на сессии городского совета, но у депутатов нет единого мнения относительно подачи апелляции.

Ранее сообщалось, что городской голова Николаева Александр Сенкевич считает, что поданная депутатом горсовета Владиславом Ентиным апелляционная жалоба на его восстановление в должности - это всего лишь «личные обиды» депутата.