Охрана и сторонники мэра Одессы Труханова напали на журналиста ВВС

Репортер BBC Энди Верити был избит в Украине сторонниками и охраной одиозного мэра Одессы Геннадия Труханова.

Об этом идет речь в сюжете ВВС.

По словам журналиста, он проводил расследование о покупке "украинскими гангстерами" роскошных объектов в центре Лондона.

«Расследование BBC показало, как организованная преступная банда тайно инвестировала миллионы фунтов в Великобританию», - говорится в материале.

В ходе расследования, журналист обратился за комментарием к Труханову, после чего был отброшен его охраной и сторонниками.

Также на видео, опубликованном ВВС, видно, что после заданного вопроса журналиста сбивают с ног и оттесняют от мэра Одессы. Энди Верити утверждает, что при этом его ударили ногой в пах.

Также на видео видно, как неизвестный в черной форме без опознавательных знаков, похожей на форму молодчиков, охранявших Труханова во время суда в Киеве, закрывает ладонью объектив оператора камеры ВВС.

На вопрос, заданный после этого на английском:»"Есть ли в Украине свобода слова, сэр?», неизвестный не ответил.

Напомним, ранее ВВС сообщили, что эр Одессы Труханов входил в преступную группировку и имел доли в офшорных компаниях.