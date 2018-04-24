В столичном трамвае лопнул тормозной диск, металлический обломок влетел в салон и ранил женщине ноги

Во Вторник, 24 апреля, в Киеве во время движения транспорта, на ходу у трамвая сломался вагон. В результате поломки ранена 80-летняя пассажирка.

Об этом сообщает сайт «Корреспондент».

Инцидент произошел возле станции метро Лесная. В то время в трамвае находились около 50 пассажиров.

Как стало известно, у трамвая лопнул тормозной диск. Металлический обломок пробил пол, влетел в салон и переломал ноги пенсионерке,которая находилась справа на втором сидении.

Водитель общественного транспорта рассказала, что примерно через 20 метров она почувствовала сильный толчок, остановилась и заметила раненную женщину.

По информации врачей, 80-летняя женщина получила перелом двух костей голени, ее госпитализировали.

Правоохранители обследуют вагон, в этом им также помогают сотрудники трамвайного депо. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.1 ст.286 УК Украины).

Напомним, ранее сообщалось, в селе Михайло-Ларино Витовского района в ночь на 4 апреля неизвестные угнали автомобиль «Газель».