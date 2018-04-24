Воспитательницу детского лагеря «Виктория», где во время пожара погибли дети, приговорили к условному сроку

Воспитательница детского лагеря «Виктория» Наталья Цокур признала свою вину и попросила не лишать ее свободы.

Об этом сообщает «Пушкинская».

Сегодня Киевский райсуд Одессы рассмотрел дело воспитательницы. Суд изучал письменные доказательства, в частности — протоколы осмотра места происшествия, составленные в ночь пожара, когда были найдены фрагменты тел, и в последующие дни при обследовании соседних корпусов, пострадавших от пожара.

Прокурор Виктор Алексеев заявил, что вина воспитательницы лагеря доказана полностью. При этом прокурор добавил, что Наталья Цокур хорошо зарекомендовала себя как воспитатель, признала свою вину и раскаялась, а у стороны потерпевших претензий к ней нет.

Сторона обвинения просила суд признать ее виновной в ч.2 ст. 137 УК Украины и назначить наказание в виде 3 лет лишения свободы без отбывания наказания в тюрьме с испытательным сроком в 2 года. Кроме того прокуратура потребовала, чтобы суд запретил Цокур на один год занимать должности, связанные с противопожарной безопасностью. Защитник Цокур согласился с мнением прокуратуры и попросил сократить испытательный срок до года.

- Я признаю свою вину, за эту профессию браться точно уже не буду. Хочу попросить вас о наказании, не связанном с тюремным заключением, — сказала подсудимая.

Суд назначил воспитательнице лагеря «Виктория» Наталье Цокур наказание в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком на 2 года, также она в течение 2 лет не имеет права занимать должности, связанные с ответственностью за пожарную безопасность.

Напомним, пожар в детском лагере «Виктория» в Одессе произошел 15 сентября. Корпус, где вспыхнул пожар, выгорел дотла. В результате пожара погибли трое девочек. Полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 270 («Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности»), прокуратура – по статье 367 («Служебная халатность») Уголовного кодекса Украины. Позже полиция Одессы открыла третье уголовное производство – по статье 366 («Служебный подлог»).

В связи с произошедшим были задержаны директор «Виктории» Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должна была отвечать за пожарную безопасность. 18 сентября суд постановил арестовать обоих без права внесения залога. 28 сентября суд отпустил Янчик на свободу на поруки народных депутатов. Кроме того, уволившейся в связи с трагедией заместителю мэра Одессы Зинаиде Цвиринько предъявили подозрения в служебной халатности, но суд отпустил ее под личное обязательство.

В конце октября прокуратура сообщила о подозрении в служебной халатности должностному лицу облуправления ГосЧС. Чиновник мог знать о нарушениях в лагере, но не принял необходимые меры по частичной или полной остановке его работы.