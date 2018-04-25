В Николаеве подростка задержали за пьяный дебош и отпустили – позже его нашли на обочине с травмами, характерными для ДТП

В понедельник, 23 апреля водитель грузовика заметил лежащим 17-летнего жителя Витовского района на обочине объездной дороги по микрорайону Терновка в направлении Херсона, о чем и сообщил в полицию и медикам.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

В свою очередь, парень имел явные признаки опьянения и не смог объяснить на месте происшествия, как он здесь оказался и что с ним произошло. Изначально по данному факту следственными Центрального отдела полиции начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 122 УК Украины («Умышленное средней тяжести телесное повреждение»), что наказывается исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

При этом, осмотрев место происшествия, полицейские обнаружили следы торможения, обломки бампера транспортного средства и другие вещественные доказательства, которые предварительно дают основания считать место обнаружения пострадавшего местом совершения дорожно-транспортного происшествия.

«По заключению врачей, травмы пострадавшего (перелом костей таза) характерны для получения во время ДТП. Поэтому по результатам проведения всех необходимых экспертиз и следственных действий, возможна переквалификация уголовного производства на ч. 1 ст. 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесное повреждение»), что наказывается штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового», - говорится в сообщении.

Также в ходе следствия стало известно, что парень в этот день отдыхал в нескольких развлекательных заведениях Николаева и употреблял спиртные напитки. После посещения одного из заведений он стал участником группового нарушения общественного порядка, в связи с чем был доставлен патрульными в Центральный отдел полиции. Там парень продолжил вести себя агрессивно, а также не имел удостоверение личности, и не мог назвать свой домашний адрес.

Полицейские провели профилактическую беседу с молодым человеком и, после того, как конфликт был прекращен, а парень успокоился, отпустили домой.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся оперативно-розыскные и следственные действия, расследование продолжается.

Полиция обращается ко всем, кто владеет какой-либо информацией о происшествии, сообщить ее в Центральный отдел полиции по адресу: город Николаев, улица Декабристов, 8 или по телефонам (0512) 49-87-01, 53-12-54, 102.

Напомним, что 15 марта, автодороге М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» грузовой автомобиль совершил наезд на водителя «КАМАЗа», который чинил автомобиль, в результате чего мужчина получил травмы.