На перекрестке в центре Николаева легковушка сбила велосипедиста

Днем в среду, 25 апреля, на пересечении улиц Соборная и Никольская легковой автомобиль «Subaru» сбил велосипедиста.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Автомобиль «Subaru» направлялся по улице Никольской со стороны улицы Московская в сторону улицы Лягина, а велосипедист ехал по улице Соборной со стороны улицы Спасская в сторону улицы Адмиральская. В результате столкновения мужчина получил незначительные травмы. У автомобиля, сбившего велосипедиста, разбита часть лобового стекла.

На месте происшествия работает экипаж патрульной полиции, также приехала карета «скорой».

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