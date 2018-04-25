На перекрестке в центре Николаева легковушка сбила велосипедиста

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Днем в среду, 25 апреля, на пересечении улиц Соборная и Никольская легковой автомобиль «Subaru» сбил велосипедиста.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Автомобиль «Subaru» направлялся по улице Никольской со стороны улицы Московская в сторону улицы Лягина, а велосипедист ехал по улице Соборной со стороны улицы Спасская в сторону улицы Адмиральская. В результате столкновения мужчина получил незначительные травмы. У автомобиля, сбившего велосипедиста, разбита часть лобового стекла.

На месте происшествия работает экипаж патрульной полиции, также приехала карета «скорой». 

Напомним, что в Николаеве на перекрестке столкнулись «Honda» и «BMW» – один из водителей госпитализирован

Виолетта Чех

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