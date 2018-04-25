«Сами себе шпионы и враги»: В Николаеве на свалку выбросили документацию воинской части

В Николаеве в микрорайоне Соляные неизвестные организовали свалку, на которой оказалась документация ремонтно-восстановительного полка (в/ч 3575).

Об этом на своей странице в Facebook написал активист Сергей Савченко.

«Сами себе шпионы и враги. Шпионы, потому что выкинули на всеобщее обозрение кучу секретных документов с личными данными военнослужащих а враги... Потому что так только враги могут сделать, взять и вывезти мусор из части и устроить свалку...», - пишет Сергей.

По его словам, свалка образовалась на берегу Южного Буга в районе 2-го Аэродромного переулка.

Напомним, что участковые нашли николаевца, незаконно сбрасывавшего мусор на берег реки – ему грозит штраф.