В Вознесенском районе пиротехники уничтожили четыре артснаряда, которые были найдены жителями во время земляных работ

В среду, 25 апреля пиротехники уничтожили четыре взрывоопасных предмета времен прошлых войн, выявленных накануне жителями во время земляных работ в Вознесенском районе.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Первый артиллерийский снаряд калибром 23 мм нашел 21-летний мужчина во время проведения земляных работ на улице Мичурина село Мартыновка. Также, пиротехники во время обследования территории дополнительно наткнулись на еще две минометные мины калибром 50 мм.

Второй случай произошел в селе Белоусовка - мужчина нашел артснаряд калибром 76 мм. Боеприпасы уничтожены путем контролируемого подрыва.

Напомним, что на Николаевщине, 20 апреля, группа пиротехнических работ, путем контролируемого подрыва, уничтожила девять артснарядов времен прошлых войн.