В Николаеве на проспекте Центральном горела девятиэтажка

В Четверг, 26 апреля, ночью на проспекте Центральном произошел пожар на втором этаже девятиэтажного жилого дома.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

«26 апреля в 00:24 по номеру «101» от очевидцев поступило сообщение о пожаре квартиры на втором этаже девятиэтажного жилого дома на проспекте Центральный - говорится в сообщении.

Пожар локализовали в 00:35, а в 00:44 ликвидировали на площади 4 кв.м.

«Спасатели во время разведки квартиры в одной из комнат обнаружили владельца квартиры 1987 г.р. и вывели его на свежий воздух. От госпитализации мужчина отказался. На место вызова были направлены дежурный караул 2 Государственной пожарно-спасательной части и очередную смену оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области», - сообщают спасатели

Причина возгорания устанавливается.

Напомним, ранее сообщалось, в четверг, 19 апреля, в Николаеве на улице Водопроводной произошел пожар в нежилом помещении. На данный момент огонь ликвидирован.