В центре Николаева «BMW» на еврономерах врезалась в «маршрутку» - «разгребать» приехал депутат

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В четверг, 26 апреля, на пересечении улиц Большая Морская и Лягина автомобиль «BMW» врезался в «маршрутку».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, «BMW», за рулём которой сидел мужчина, ехала с улицы Адмиральской в сторону Большой Морской по Лягина и не пропустила «маршрутку», которая двигалась по Большой Морской в сторону Фалеевской. 

На месте происшествия присутствуют сотрудники патрульной полиции Николаева и командир роты патрульной полиции Александр Горпинич.

Отметим, что на место ДТП приехал депутат Николаевского райсовета от Радикальной партии Ляшка Сергей Протченко, который ведёт себя нервно, хамит и угрожает полицейским. На водителя автомобиля он также накричал, заявив, что тот «взял машину Макса» и он «должен разгребать за ним дерьмо».

Отмечается, что две пассажирки маршрутного такси получили лёгкие телесные повреждения. Патрульные собираются оформлять дорожно-транспортное происшествия, а Протченко в свою очередь настаивает на европротоколе. Сейчас движение на этом участке дороги затруднено. 

Сергей Протченко (слева)

Ранее сообщалось, что Протченко провел у здания Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Николаевской области акцию протеста.

Людмила Жерновская

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