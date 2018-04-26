В центре Николаева «BMW» на еврономерах врезалась в «маршрутку» - «разгребать» приехал депутат

В четверг, 26 апреля, на пересечении улиц Большая Морская и Лягина автомобиль «BMW» врезался в «маршрутку».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, «BMW», за рулём которой сидел мужчина, ехала с улицы Адмиральской в сторону Большой Морской по Лягина и не пропустила «маршрутку», которая двигалась по Большой Морской в сторону Фалеевской.

На месте происшествия присутствуют сотрудники патрульной полиции Николаева и командир роты патрульной полиции Александр Горпинич.

Отметим, что на место ДТП приехал депутат Николаевского райсовета от Радикальной партии Ляшка Сергей Протченко, который ведёт себя нервно, хамит и угрожает полицейским. На водителя автомобиля он также накричал, заявив, что тот «взял машину Макса» и он «должен разгребать за ним дерьмо».

Отмечается, что две пассажирки маршрутного такси получили лёгкие телесные повреждения. Патрульные собираются оформлять дорожно-транспортное происшествия, а Протченко в свою очередь настаивает на европротоколе. Сейчас движение на этом участке дороги затруднено.

Сергей Протченко (слева)

Ранее сообщалось, что Протченко провел у здания Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Николаевской области акцию протеста.