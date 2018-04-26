Опубликовано видео, как в порту «Ника-Тера» спецназ полиции ломает ворота

В сети появилось видео, как сотрудники спецподразделения полиции ломают ворота спецпорта «Ника-Тера» в Корабельном районе Николаева и проводят выемку документов.

Видео размещено на видеохостинге YouTube.

Напомним, в четверг, 26 апреля, в морском специализированном порту «Ника-Тера», расположенном в Корабельном районе города Николаева, сотрудники Генпрокуратуры при поддержке столичного спецназа полиции «КОРД» проводят выемку документов.

При этому руководство порта называет такие действия незаконными, так как только вчера они предоставили возможность ГПУ изъять документы на основании соответствующего определения суда.

На первом видео, которое предоставлено предприятием, видно, как представители порта не хотят пропускать на территорию предприятия сотрудников ГПУ. В ответ на это бойцы полицейского спецназа выламывают вход.

На втором видео можно увидеть общие кадры, снятые в порту, а также ситуацию в админздании «Ника-Теры» и конфликт между журналистами и силовиками.

Напомним, в ноябре прошлого года Верховная Рада приняла закон о противодействиинеобоснованному давлению правоохранительных органов на украинские предприятия, который неофициально назвали «маски-шоу – стоп». 1 декабря его подписал Президент Украины.

А совсем недавно, 7 апреля текущего года, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступил за усиление данного закона установлением ответственности контролеров за превышение своих полномочий.