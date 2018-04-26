«Понабирали дебилов», - николаевский депутат оскорбил патрульного, который стал у него на дороге

Владислав Ентин В Николаеве 26 апреля на перекресте улиц Лягина и Спасская произошел конфликт между депутатом Николаевского городского совета от партии «Наш Край» Владиславом Ентиным и патрульным полицейским.

Видео этого происшествия Ентин опубликовал на своей странице в Facebook.

Патрульные временно ограничили движение по улице Лягина из-за ДТП, которое случилось кварталом выше. Ентин намеревался проехать вперед, несмотря на указания патрульного. Сотрудник полиции объяснил депутату, что выполняет распоряжение руководства и поэтому ограничил движение транспорта на улице. Он предложил депутату повернуть на Спасскую и проехать другим маршрутом.

- Если вы купили машину, то вы имеете право ездить, где вам хочется? – спросил патрульный. - Какие знаки ограничения стоят, что туда нельзя ехать? – спросил депутат. - Я стою для того, чтобы ограничить движение. - «Я стою», а еще голова для того, чтобы есть?.. Понабирали дебилов… Я буду умнее этих обезьян, которых набирают, - сказал депутат и все-таки повернул на Спасскую.

Отметим, что он продолжил съемку видео, находясь за рулем и управляя машиной.

В декларации Ентина за 2017 год не указан автомобиль «Lexus», на котором передвигался депутат (по крайней мере, такую марку машины называет патрульный).