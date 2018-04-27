Житель Николаевщины на окраине поселка нашел заряд для гранатомета

В Березанском районе Николаевской области местный житель нашел на окраине поселка гранату к гранатомету РПГ-7.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Мужчина обратился в полицию. Полицейские приняли решение по немедленном уничтожении боеприпаса, которое провели на специально отведенной территории.

Также в полиции сообщили, что в Николаевской области продолжается месячник добровольной сдачи оружия. Для сдачи оружия можно в любое время обратиться в подразделения полиции по месту жительства или в отдел разрешительной системы по адресу улица Артиллерийская, 4. Телефоны для справок: (0512) 50-15-40, 50-15-42.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевец посреди дороги нашел сумку с гранатой.