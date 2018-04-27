В Николаеве провели пожарные учения в «Мультиплексе» - спасатели эвакуировали людей с крыши

В пятницу, 27 апреля на территории ТРЦ «Сити-Центр» прошли тактико-специальные учения Николаевского городского гарнизона оперативно-спасательной службы гражданской защиты.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Объектом отработки действий в случае возникновения пожара стал кинотеатре «Мультиплекс», который расположен на третьем этаже здания и имеет значительные пожарные загрузки за счет наличия большого количества горючих веществ: деревянной мебели, интерьера, оборудования и тому подобное.

«По тактическому замыслу в результате поджога сценической части кинозала № 3 во время сеанса возник пожар. В зрительном зале находилось 50 человек. Администрация объекта сообщает о пожаре по телефону «101», проводит мероприятия по проведению эвакуации людей из помещений торгово-развлекательного центра, а также приступает к тушению пожара первичными средствами», - говорится в сообщении.

На момент прибытия спасателей площадь пожара составляет 40 квадратных метров, в зрительном зале № 3 осталось 15 зрителей, которые не могут самостоятельно выйти в опасную зону, а также в кинозале № 4 осталось пять зрителей, которые закрылись и находятся в состоянии шока.

Силами дежурных караулов подразделений ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области проведена разведка и спасение условных пострадавших. Одновременно с этим спасатели подали стволы на тушение пожара и защиту смежных помещений. Для координации действий на месте организована работа штаба на пожаре.

Всего к мероприятию привлекалось 12 единиц техники и 56 человек личного состава. Дополнительно задействованы подразделения патрульной полиции, аварийная бригада водоканала и бригады скорой медицинской помощи.

Напомним, что ранее в Николаеве показали состояние пожарной безопасности в одном из самых больших ТРЦ.