В Китае мужчина с ножом напал на школьников, погибли семь детей

В пятницу, 27 апреля, на севере Китая вооруженный ножом мужчина напал на школьников возле одной из школ в провинции Шэньси. В результате этого семь учеников средней школы умерли, а еще двенадцать получили ранения.

Об этом сообщает издание «112» со ссылкой на «The China Daily».

Среди погибших были пять девочек и два мальчика, а среди раненых - девять девочек и трое мальчиков, которые получили неотложную помощь в больнице. Все ученики из Средней школы № 3 округа Мижи.

Подозреваемого арестовали, по данным полиции им является 28-летний местный житель, который учился в средней школе №3 округа Мижи. Полиции мужчина сообщил, что над ним во время учебы в школе издевались одноклассники и он хотел отомстить.

Ранее сообщалось, что в России девятиклассник с топором напал на школьников, после чего пытался покончить с собой.