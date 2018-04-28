На Винничине нетрезвый водитель, убегая от полиции, не справился с управлением и слетел в реку

В пятницу, 27 апреля, в Винницкой области, нетрезвый мужчина не справился с управлением и слетел с дороги в реку. Незадолго до происшествия сотрудники патрульной полиции видели как водитель автомобиля марки «ВАЗ 2108» на автозаправке распивал спиртные напитки. Они сделали ему замечание, но мужчина заверил, что за руль садиться не собирается.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Винницкой области.

Так, после употребления алкоголя мужчина сель за руль. По требованию полиции остановиться, водитель прибавил газу и начал убегать. В итоге, он не смог справиться с управлением и слетел с дороги прямо в реку. Сотрудники полиции прыгнули воду, чтобы спасти правонарушителя. Утром, на место прибыла спецтехника и достала из воды автомобиль.

Во время медицинского обследования установили, что содержание алкоголя в крови водителя в девять раз превышает допустимую норму.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения водителя привлекли к административной ответственности согласно статьи 130 кодекса Украины об Административных правонарушениях.

Ранее сообщалось, что на Черниговщине грузовик насмерть сбил велосипедистку и упал с моста в реку.