В Николаеве на проспекте автомобиль сбил насмерть женщину

Фото – Вайбер-группа ДТП и дороги Николаева В Николаеве вечером 27 апреля на проспекте Центральном автомобиль сбил насмерть женщину.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили читатели.

Происшествие случилось в районе пересечения проспекта с улицей Водопроводной. На место происшествия прибыли медики, но помочь пострадавшей они уже не смогли. Водитель автомобиля остается на месте ДТП, ожидает, пока полиция разберется в ситуации.

Сейчас на месте ДТП работает полиция. В Заводском отделе полиции «Преступности.НЕТ» подтвердили факт случившегося. Сейчас выясняются обстоятельства ДТП. Погибшей около 70-75 лет.

Сайт «Новости-N» сообщает, что погибшая переходила дорогу в неустановленном месте, менее чем в 50 метрах от пешеходного перехода.

«На сбившем женщину автомобиле регистрационные номера Польши. Водитель, молодой человек 1997 года рождения, находится на месте происшествия в полицейском автомобиле. Внешних признаков алкогольного опьянения у него не видно», - сообщает сайт.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Николаева «BMW» на еврономерах врезался в «маршрутку».