В Николаеве сгорел автомобиль «Toyota»

Фото - иллюстрация В Николаеве вечером 27 апреля на улице Пограничной, в районе стадиона «Юность» произошел пожар автомобиля «Toyota Camry».

Данную информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в Заводском отделе полиции.

Пожар заметила хозяйка автомобиля, которая выглянула в окно – она вызвала на место происшествия спасателей. Пожар потушили, а прибывшая полиция обследовала место пожара. Каких-либо признаков поджога не обнаружили. Сейчас выясняются обстоятельства пожара, причина возгорания неизвестна.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве на дороге загорелся автомобиль.