В Баку горел небоскреб, известный как Башня Трампа

В столице Азербайджана Баку горело одно из высочайших зданий страны, которое ранее называлось Trump Tower.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

Пожар охватил 13-20 этажи здания. По данным местных СМИ, задымление произошло на последнем этаже. Сообщается, что к тушению пожара привлекались четыре расчета Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана. К месту пожара также приехал глава МЧС Кемалледин Гейдаров.

Здание представляет собой 130-метровую башню, которая является одним из пяти высочайших зданий Азербайджана. Его строительство началось в 2008 году. К концу 2011 года бетонный каркас здания был достроен, началось остекление экстерьера. В 2015 году все наружные работы по отделке фасада были завершены.

После избрания Дональда Трампа президентом США из названия здания убрали Trump Tower. Компания Trump Organization прекратила лицензионные соглашения по проектам в нескольких странах, в том числе и в Азербайджане.

По данным «Интерфакс-Азербайджан», пожар удалось потушить. МЧС пока не сообщало о причинах пожара, а также о жертвах или пострадавших.

Напомним, что ранее в Нью-Йорке в небоскребе Трампа произошел пожар.