В России коробку с котятами приняли за бомбу и эвакуировали 166 пассажиров поезда

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В конце апреля всех пассажиров электрички, которая направлялась из Новосибирска в село Сокур, эвакуировали из-за подозрительной коробки, обнаруженной контролером.

Об этом сообщает «Медуза».

Всего в электричке находились 166 человек; их отвезли обратно в Новосибирск, а поезд отогнали в тупик. Приехавшие на место происшествия кинологи выяснили, что коробка не представляет угрозы – в ней сидели котята.

Пятерых котят поместили в муниципальный центр по проблемам домашних животных. 27 апреля волонтеры фонда помощи животным «Варежка» забрали троих котят, чтобы найти им хозяев. Еще двоих приютили сотрудники центра.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве ищут хозяев для собак из приюта.

Вадим Богданов

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