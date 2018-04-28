В России школьник тяжело ранил себя во время спектакля - учительница принесла настоящий кинжал вместо бутафорского

В понедельник, 23 апреля в городе Иваново, Россия, школьник ранил себя ножом во время театральной постановки «Отелло» Шекспира.

Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Согласно сообщению, настоящий кинжал был использован 16-летним школьником в качестве реквизита по инициативе его учительницы, которая принесла его из дома. Зачем она это сделала, неизвестно.

Школьник был незамедлительно госпитализирован, ему оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время состояние подростка оценивается как тяжелое, но угрозы его жизни нет, сообщили в СК РФ.

Против учительницы возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего по неосторожности (ч. 2 ст. 118 УК РФ).

Напомним, что 27 апреля, на севере Китая вооруженный ножом мужчина напал на школьников возле одной из школ в провинции Шэньси. В результате этого семь учеников средней школы умерли, а еще двенадцать получили ранения.