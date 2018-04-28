Полиция ищет свидетелей ДТП, в котором николаевец сбил насмерть женщину

В Николаеве полиция ищет свидетелей ДТП, в котором 21-летний водитель автомобиля «Volkswagen Golf» сбил 75-летнюю женщину.

Об этом сообщили в Заводском отделе полиции.

ДТП случилось 27 апреля около 21:00 в районе пересечения проспекта Центрального и улицы Водопроводной. По версии полиции, водитель не справился с управлением и сбил пожилую женщину, которая пересекала проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте.

В результате ДТП женщина от полученных телесных повреждений погибла на месте происшествия. По результатам медицинского освидетельствования водитель во время управления транспортным средством был трезв.

По данному факту следователи начали уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Свидетели могут обратиться по телефонам 102 и (0512) 34-11-98 (дежурная часть Заводского отдела полиции).