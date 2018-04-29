Ночью в Южноукраинске сгорел «Renault Kangoo» - огонь задел стоящий рядом автомобиль

В Южноукраинске в воскресенье, 29 апреля, ночью горел автомобиль «Renault Kangoo».

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, в 2:15 спасателям сообщили, что на улице Набережной энергетиков горит «Renault Kangoo» 2009 года выпуска. Прибывшие пожарные в 2:21 локализовали пожар, а в 2:29 - ликвидировали его на площади 5 квадратных метров, не допусти уничтожения стоявшего рядом «Daewoo Lanos».

К тушению привлекалось 1 единица техники и 4 человека личного состава 25-й Государственной пожарно-спасательной части. Отмечается, что окончательную причину и обстоятельства пожара установят работники правоохранительных органов, которые также работали на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что в Николаеве вечером 27 апреля на улице Пограничной, в районе стадиона «Юность» произошел пожар автомобиля «Toyota Camry».