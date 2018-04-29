На Николаевщине горел припаркованный у кладбища автомобиль

В субботу, 28 апреля, в селе Нововасильевка Врадиевского района спасатели тушили пожар автомобиля, припаркованного у кладбища.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 10:31 в Службу спасения по телефону «101» поступило сообщение о пожаре автомобиля ВАЗ 2101 от хозяина автомобиля.

На место вызова прибыло дежурное отделение 13-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС. Пожар транспортного средства в 11:30 локализовали и в 11:10 ликвидировали на площади 3 квадратных метра. Привлекалась одна единица техники и четыре человека личного состава ГСЧС. Вероятная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.

Напомним, что ночью в Южноукраинске сгорел «Renault Kangoo» – огонь задел стоящий рядом автомобиль.