На Черкасщине в результате столкновения «Ssang Yong» и «ВАЗ» погиб мужчина и ребёнок

В субботу, 28 апреля, в Золотношском районе Черкасской области в дорожно-транспортном происшествии погибло два человека.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Черкасской области.

Около 11:37 на трассе Борисполь-Запорожье, вблизи села Песчаное произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей «Ssang Yong» и «ВАЗ».

53-летний водитель ВАЗа погиб на месте, а пассажиров авто - 51-летнюю женщину и детей 3-х и 2-х лет с травмами различной степени госпитализировали в Центральную районную больницу. Несмотря на усилия медиков, спасти жизнь младшего ребенка не удалось.

Отмечается, что золотоношские спасатели с помощью инженерно-спасательного оборудования деблокировали с искореженного салона автомобиля погибшего водителя.

Ранее сообщалось, что в Новом Буге столкнулись мопед и мотоцикл, погиб один человек.