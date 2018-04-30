В одном из домов Мадагаскара нашли более 10 тысяч лучистых черепах исчезающего вида

В одном из домов в юго-западном городе Мадагаскара обнаружила более 10 тысяч очень редких лучистых черепах.

Об этом сообщает Independent.

Так, в доме находилось 9 тысяч 888 живых черепах и 180 мертвых. Они лежали на полу здания, окруженные собственными экскрементами. По мнению правоохранителей, животные пострадали в результате действий браконьеров.

«Ты не представляешь. Это было так ужасно. У них были черепахи в ванной, на кухне, повсюду в доме», - рассказал региональный глава агентства по охране окружающей среды Мадагаскара.

Уже спустя неделю 574 черепахи умерли от обезвоживания или заражения, а остальные - останутся в неволе, согласно Альянсу по выживанию черепах. Спасатели отвезли животных в деревню Дез Тортус, аквариум дикой природы в Ифати, в 18 милях от Толиары.



Отмечается, что лучистых черепах ищут коллекционеры по всему миру, стоимость одной составляет около 600 тысяч фунтов стерлингов. Когда-то такая черепаха была одним из самых распространенных животных, найденных в лесах на юге Мадагаскара. Однако за последние пять лет их популяция сократилась вдвое, с примерно 6,5 миллионов до 3 миллионов особей.

Ранее сообщалось, что в Кении умер последний в мире северный белый носорог по кличке Судан.