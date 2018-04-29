На Херсонщине покончил жизнь самоубийством начальник одного из отделений Нацполиции

Бабич справа, фото: Херсон онлайн В субботу, 28 апреля, повесился начальник Горностаевского отделения Нацполиции Херсонской области Руслан Бабич.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в Главном управлении Нацполиции Херсонской области.

По словам собеседника, Бабич перестал выходить на связь 28 апреля, а также не явился на сдачу суточного дежурства на следующий день. После чего в съемную квартиру, где проживал Бабич, отправили опергруппу, которая и обнаружила его повешенным на двух ремнях.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники ГУ Нацполиции Херсонщины. По предварительной информации, предсмертной записки Бабич после себя не оставил. Следов насильственной смерти также не обнаружено.

Отметим, что Бабич не имел детей. Кроме того, ранее, в 2014 году, он был в составе сводного отряда. Также он был заместителем начальника управления превентивной деятельности Главка Нацполиции в Херсонской области. С января 2018 года был назначен на должность начальника Горностаевского отделения Нацполиции в Херсонской области.

Напомним, что экс-начальник Николаевской таможни Артур Поляков ушел из дому 3 апреля, а на следующий день жена обратилась в полицию с заявлением о его пропаже. По словам его жены, у него была назначена встреча с человеком, который должен был вернуть ему долг.

В рамках расследования сотрудники полиции задержали двоих мужчин, которые обоснованно подозреваются в его убийстве. Оно произошло в связи с нежеланием одного из задержанных отдавать долг в размере 50 тысяч евро. В результате, судья Центрального райсуда арестовала подозреваемых в убийстве.