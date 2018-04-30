В Мексике на трассе столкнулось более 50 автомобилей - пострадали по меньшей мере 15 человек

По меньшей мере 15 человек пострадали в результате столкновения более 50 легковых и грузовых автомобилей на трассе Сальтильо - Монтеррей на северо-востоке Мексики.

Об этом сообщает Hoyestado.

По предварительным данным, причиной ДТП стала плохая видимость на трассе из-за тумана.

Пострадали не менее 15 человек, из них пятеро госпитализированы. На место прибыла федеральная полиция, спасатели и медики Красного креста. Автодорогу временно перекрыли.

Напомним, что в январе в Чехии столкнулось более 40 автомобилей, в результате чего пострадало около 10 людей.