В Запорожье полиция расстреляла мужчину, который бросался на них с топором

В Запорожье в воскресенье, 29 апреля, полицейские расстреляли мужчину, который напал на них с топором.

Об этом сообщил местный житель Даниил Щербаков на своей странице в Facebook.

Так, на улице Юности мужчина с топором бросался на пятерых полицейских. Те, в свою очередь, уговаривали его бросить оружие, однако, когда он попытался ударить им одного из них, полицейский выстрелил в него шесть раз.

Пока неизвестно, в каком состоянии находится мужчина и что предшествовало сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина проник во двор Соломенского суда и с криком «за Труханова» повредил топором 10 автомобилей.