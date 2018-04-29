В Виннице на трехлетнюю девочку упало дерево - ребенка госпитализировали

Днем воскресенье, 29 апреля, в Виннице возле Винницкого городского суда на трехлетнюю девочку упало дерево.

Об этом сообщает местное издание «20 минут» со ссылкой на пресс-службу полиции.

Из-под дерева достали трехлетнюю девчоку прохожие. На место прибыла карета скорой медицинской помощи, которая доставила ребенка вместе с его матерью в медучреждение.

Пресс-секретарь управления патрульной полиции отметила, что у девочки ушибы, но переломов нет. Также добавила, что событие внесено в журнал сообщений. В травмпункте областной детской больнице изданию сообщили, что, по предварительной информации, у девочки сотрясение головного мозга, ушиб левого бедра, ушиб костей таза, ссадины и кровоизлияния.

Напомним, что в Николаеве упавший тополь заблокировал движение трамваев.