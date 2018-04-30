На трассе «Николаев – Очаков» горел «Volkswagen»

В понедельник, 30 апреля, в 1:24 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре автомобиля «Volkswagen Passat», который стоял припаркованный на обочине дороги на трассе Т-15-13 «Очаков - Каменка – Николаев» в пределах Очаковского района.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

«На место выехал дежурный караул 22-й Государственной пожарно-спасательной части. Силами пожарных пожар удалось локализовать в 01:40 и полностью ликвидировать в 01:46 на площади 5 кв.м.», – говорится в сообщении.

К тушению привлекалось четыре человека личного состава и одна единица техники.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.

Напомним, ранее на Николаевщине горел припаркованный у кладбища автомобиль.