Пограничники задержали норвежца, который на двух пластиковых бочках пытался попасть в Румынию по Дунаю

В воскресенье, 29 апреля, пограничники Измаильского отряда задержали гражданина Норвегии, который пытался пересечь украинскую-румынскую границу по реке Дунай на двух пластиковых бочках.

Об этом сообщил в Государственной пограничной службе Украины.

«Горе-путешественник объяснил, что планировал попасть в Африку через Румынию и другие страны ЕС. В ходе проверки документов также выяснилось, что он превысил сроки пребывания на территории Украины. Кроме того, пограничники обнаружили у нарушителя 128 таблеток с наркосодержащим веществом, деньги в сумме более 14 тысяч гривен, шесть гаджетов и шесть единиц бижутерии», - говорится в сообщении.

За попытку незаконного пересечения государственной границы и нарушение правил пребывания на территории Украины на норвежца составили процессуальные документы. Дальнейшую его судьбу решит суд.

Напомним, ранее сообщалось о том, как на Одесчине пограничники нашли у ехавшего в Молдавию украинца взрывное устройство и пластид, используемый террористами.