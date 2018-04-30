В Британии водитель трижды въехал в толпу людей, а после сжег автомобиль

В понедельник, 30 апреля, в британском городе Ньюпорт легковое авто несколько раз наехало на толпу во время марафона, в результате чего пострадали четыре человека.

Об этом со ссылкой на «Wales Online» сообщает «Обозреватель».

Инцидент произошел в 5:30 утра по местному времени. Машина трижды резко стартовала и сбивала людей, которые пытались остановить ее.

После этого, легковушка отъезжала назад, резко набирала скорость, и вновь совершала наезд.

По данным очевидцев, водитель «Ford C-Max» сбил двух девушек, которые просто сидели на лавочке возле ночного клуба.

Всего же в марафоне в этот день участвовали около шести тысяч бегунов.

Сообщается о четырех пострадавших, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Машину нашли сожженной недалеко от места происшествия. По данным полиции, задержан 18-летний подозреваемый. Происшествие не связывают с терактом.

Напомним, ранее в Индии внедорожник въехал в группу детей, пытаясь объехать сбитую женщину. Тогда погибли 9 человек.