В Николаеве патрульные на воде остановили пьяного водителя катера

В воскресенье, 29 апреля, сотрудники Николаевского полицейского подразделения на воде остановили в Корабельном районе нетрезвого водителя катера.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Полицейские предложили водителю пройти тест на наличие алкоголя в крови. Алкотестер Dräger показал 1,83 промилле.

Удостоверение у правонарушителя изъяли, а катер передали главе причала.

Водитель будет нести административную ответственность согласно ч. 5 ст. 130 КУоАП («Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции»). Это влечет за собой наложение штрафа в размере ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права управления плавучими средствами на срок от одного до трех лет, или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток.

Напомним, ранее сообщалось о том, как николаевского депутата Чмыря остановили за нарушение ПДД – патрульные заподозрили, что он был пьян. Однако позднее николаевские БЮТовцы отрапортовали, что в этот раз депутат Чмырь оказался трезвым, а действия патрульных назвали провокацией.