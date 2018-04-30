В результате двойного теракта в Афганистане погибло одиннадцать студентов и восемь журналистов

В понедельник, 30 апреля, в столице Афганистана во время взрывов смертников погибло одиннадцать студентов и восемь журналистов. Всего количество жертв возросло до 25 человек.

Об этом сообщает UNN и «Буквы» со ссылкой на «The Associated Press»

Одиннадцать студентов погибли после того, як террорист-смертник подорвал взрывчатку рядом с конвоем иностранных войск. Также сообщается, что погибло восемь журналистов. Кроме того, есть информация, что 27 людей госпитализировано, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Ответственность за совершенное взяла на себя группировка ИГИЛ. Боевики сообщили, что первый смертник, подорвав себя, вынудил членов разведывательной службы отправиться на место взрыва. А после этого второй «мученик» взорвал на себе свой пояс шахида.

«Два самоотверженных мученика совершили двойное нападение, целью которых была штаб-квартира «ренегатов» афганских разведывательных служб в Кабуле», - идется в сообщении.

Ранее сообщалось, что в столице Афганистана террорист-смертник подорвал себя в толпе людей возле шиитской святыни во время празднования праздника наступления весны и нового года.