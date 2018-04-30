На Николаевщине пожарным пришлось вызвать патрульных, чтобы усмирить буйного водителя

Сотрудникам ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области пришлось вызвать патрульную полицию, чтобы успокоить водителя, на пожар автомобиля которого они прибыли.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» рассказал начальник Очаковского ГУ ГСЧС в Николаевской области Виталий Кучеренко.

Напомним, в понедельник, 30 апреля, в 1:24 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре автомобиля «Volkswagen Passat», который стоял припаркованный на обочине дороги на трассе Т-15-13 «Очаков - Каменка – Николаев» в пределах Очаковского района.

-Заявитель сказал, что горит машина на Одесской трассе. Когда диспетчер задал вопрос о том, на каком именно участке горит, в ответ пошла нецензурная брань. Одесская трасса - это от Николаева до Одессы. Он не мог конкретизировать точно. Диспетчер объяснил мне ситуацию и я сказал отправлять машину, - сообщил он.

Мужчина кричал, что пожарные ехали час, хотя на самом телефоне водителя зафиксирован исходящий звонок на 101 в 1:23, а ликвидация пожара была 1:50. Всего прошло 27 минут от момента звонка и до полной ликвидации огня. Также Сергей добавил, что, скорее всего, пожарных вызвали через некоторое время после возгорания, поскольку по прибытию машина уже практически выгорела.

- В течении десяти минут мы приехали. По внешним признакам водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Он начал кидаться на меня, на сотрудников. Кричал, что мы ехали час. Все это сопровождалось нецензурной речью. Пожарные начали тушить, он начал кидаться на меня с кулаками, на водителя пожарной машины, - сообщил он.

Стоит отметить, что видео, на котором зафиксирован приезд спасателей, опубликовал на своей странице в Facebook Дмитрий Талпа.

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В итоге, пожарным пришлось вызывать наряд патрульной полиции, чтобы успокоить мужчину.

- Я дал команду диспетчеру вызывать полицию, чтобы его угомонили. Он мешал и лез. Все были вокруг него виноваты. Он не хотел сообщать марку машины. Он отказывался давать свои данные, называл себя царем. Звонил куда-то, говорил, что сейчас приедут и всех разорвут. Я хотел составить документы о пожаре. Он ни сказал ни года машины, ни своих данных, - отметил Сергей.

Напомним, в июне прошлого года в Николаеве патрульные задержали 35-летнего мужчину, который мешал спасателям тушить пожар в доме на улице Спасской.