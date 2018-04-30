Играл во дворе и почувствовал резкую боль: На Ровенщине шестилетнего мальчика ранили из автомата

В субботу, 28 апреля, в селе Шпанов Ровенской области шестилетнего мальчика, который играл на улице возле дома, ранили из автомата Калашникова.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области.

Отмечается, что мальчик почувствовал резкую боль в области лопатки. Ребенка доставили в больницу, где медики, после прохождения рентгена, обнаружили у него инородное тело, похожее на пулю.

«По предварительному осмотру пули полицейские установили, что его калибр составляет 7,62 мм, а выстрел вероятно был совершен из автомата Калашникова. Пулю следователи изъяли и направили на экспертизу», - отмечается в сообщении.

Мальчика прооперировали. Сейчас ребенка перевели в травматологическое отделение медучреждения, его жизни ничего не угрожает.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 128 Уголовного кодекса Украины («Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение»). В рамках уголовного производства правоохранители устанавливают лиц, причастных к преступлению. Согласно санкции статьи злоумышленнику грозит наказание в виде общественных работ до 200 часов, или исправительных работ сроком до двух лет или ограничение свободы сроком до двух лет.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в США четырехлетний мальчик выстрелил в мать, которая агитировала за свободное ношение оружия.