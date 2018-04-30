На Одесчине после свадьбы в больницы с острой кишечной инфекцией попали 20 человек

В селе Нерубайское Беляевского района Одесской области во время празднования свадьбы отравились 20 человек, среди которых – один 5-летний ребенок.

Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе ГУ Госпродпотребслужбы в Одесской области.

Свое отравления пациенты связывают с употреблением блюд, изготовленных в ресторане «Изольда». Всего на свадьбу было приглашено 84 человека. Установлено, что, кроме блюд, которые были приготовлены в ресторане, больные употребляли торт домашнего приготовления.

«В ходе эпидрасследования специалистами отобрано необходимый объем проб для проведения лабораторного контроля. В адрес администрации ресторана «Изольда» направлено предписание о приостановлении работы для проведения дезинфекции и генеральной уборки», - говорится в сообщении.

Сейчас госпитализированы 20 человек с симптомами острой кишечной инфекции. 18 заболевших находятся в КУ «Городская клиническая инфекционная больница» Одессы, еще двое – в инфекционном отделении Беляевской ЦРБ.

Противоэпидемические мероприятия и лабораторные исследования продолжаются.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в Черновицкой области в школе отравились 24 ребенка и шесть сотрудников.