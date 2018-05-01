В Одессе подстрелили скандального активиста Стерненко – нападавшего задержали

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На общественного активиста и экс-главу Правого сектора Сергея Стерненко совершено нападение в Одессе.

Об этом сообщают очевидцы и сам Стерненко на своей странице в Facebook.

Женщина очевидец рассказывает, что нападавших было двое. Одного из них удалось задержать. Стрелок ничего не рассказывает. Сам Стерненко лежит на земле, ему девушка пытается оказать первую помощь в ожидании скорой помощи, которая долго едет. Экс-глава Правого Сектора Одессы находится в сознании.

Стерненко рассказал, что услышал выстрел и почувтсвовал удар в шею, после чего он погнался за нападавшими. Нападение было совершено во дворах домов.

«Жить буду. Пид*раса поймали, вон он лежит», — сказал Стерненко и закончил

Напомним, прокуратура сообщила о подозрении в деле о наркотиках одесскому активисту Стерненко, за которого ранее губернатор внес залог.

Роман Свиридов

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