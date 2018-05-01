В Киеве машину разорвало на части от удара об столб: водитель скрылся с места ДТП

В Киеве, в ночь на 1 мая, водитель машины марки «Opel» на бляхах врезался в опору билборда, от удара машину разорвало на части. Водитель с места происшествия сбежал.

Об этом сообщает интернет-издание Информатор.

Так, патрульные рассказали, что «Opel» двигался по Палладина в сторону Пущи-Водицы. По неизвестным причинам автомобиль занесло, после чего он врезался в опору рекламного щита. В результате столкновения машину разорвало на две части.

Также, на место происшествия приехали сотрудники ГСЧС, которые обесточили автомобиль, так как шел газ из баллона и существовала угроза взрыва. Отметим, что водителя «Opel»на месте ДТП не было. О его состоянии ничего не известно.

Напомним, что ранее на трассе «Николаев – Очаков» горел «Volkswagen».