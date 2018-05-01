Израиль нанес новый ракетный удар по объектам Асада в Сирии – уничтожен завод по производству ракет

Новые ракетные удары по объектам режима Асада в Сирии нанес Израиль.

Об этом сообщает международная группа расследователей Conflict Intelligence Team.

По данным расследователей, ракетный удар, который случился в ночь с 29 на 30 апреля, пришелся на две цели в провинциях Хама и Алеппо. Одна из пораженных целей представляет собой подземный завод по производству ракет, построенный еще до начала гражданской войны с помощью специалистов КНДР внутри горы Джебель-Таксис в провинции Хама.

В CIT отмечают, что мощность и продолжительность взрыва в Хаме может объясняться хранением на пораженном объекте взрывоопасных материалов или боеприпасов.

Video purportedly depicting the explosion last night inside the Taqsis Mount base south of Hama #Syria pic.twitter.com/5hNE0RMCCw — Michael A. Horowitz (@michaelh992) 30 апреля 2018 г.

«Хотя официально никто не взял на себя ответственность за удары, гибель иранских бойцов и удар по ракетному заводу свидетельствуют о том, что атака была нанесена израильскими силами. Удары Израиля по Сирии преследуют цель ограничения влияния Ирана в этой стране и предотвращения возможных ударов по самому Израилю», — сказано в сообщении.

Специалисты Conflict Intelligence Team полагают, что наращивание израильских ударов по Сирии может быть связано с укреплением позиций Ирана и лояльной ему ливанской «Хезболлы» по мере разгрома сирийской оппозиции. Кроме того, свою роль может сыграть российская угроза поставить Сирии зенитные ракетные комплексы С-300. Возможно, Израиль стремится нанести Ирану и подконтрольным ему формированиям максимальный урон до поставки российских комплексов.

«В ситуации нарастающего иранско-израильского противостояния Россия оказывается меж двух огней, не имея при этом ни на одну из сторон достаточного влияния для мирного разрешения конфликта», — сообщает CIT.

Позже в Сети появились фото разрушенной базы 47-ой бригады сирийской армии, расположенной на юге города Хама, по которой ВВС Израиля нанесли удар. Снимки опубликовал Telegram-канал Directorate 4.

«Повреждения базы 47-ой бригады САА на юге г. Хама после бомбового удара. По данным сирийских СМИ, на базе погибло 18 иранских военных», – пишет Directorate 4.

Напомним, 14 апреля коалиция во главе с США нанесла ракетный удар по военным объектам в Сирии.

Как известно, в подконтрольном сирийским повстанцам городе Дума в Восточной Гуте 7 апреля произошла химическая атака, в результате которой погибли по меньшей мере 70 человек.

Госдеп США возложил ответственность за нее на Россию. Президент США Дональд Трамп призвал Россию приготовиться к ракетным ударам в Сирии, заявив, что «на подходе хорошие, новые и «умные» ракеты».