«Ест и пьет через трубочку», - брат избитого нардепа Найема рассказал о его состоянии

Народному депутату Мустафе Найему сделали операцию и на данный момент ему тяжело говорить, есть и пить.

Об этом рассказал брат нардепа Маси Найем в эксклюзивном комментарии телеканалу NEWSONE.

По его словам, у Мустафы диагностировали сотрясение мозга и он неоднократно терял сознание.

- Ему (Мустафе Найему - ПН) сделали операцию. Ему тяжело говорить, пить и есть не может (самостоятельно - ПН). Пьет и ест только через трубочку. У него сотрясение и он неоднократно терял сознание. На данный момент у него боли в районе спины. Он еще будет находиться в больнице, ему колют лекарства и ставят капельницы, но сколько он будет в больнице неизвестно, - рассказал Маси Найем.

При этом он отметил, что анализ крови и драгер подтвердили отсутсивие алкоголя в крови нардепа. Также Маси сообщил, что сейчас полиция разыскивает главного зачинщика драки.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 30 апреля на народного депутата Мустафу Найема в центре Киева в результате конфликта на дороге напали неизвестные.

Отметим. народный депутат Сергей Лещенко заявил, что подозреваемые в избиении Накйема уже пытаются «порешать» вопрос.