В Кривом Роге на предприятии произошло ЧП – разлили около 40 тонн чугуна

В Кривом Роге на металлургическом предприятии АрселорМитталл Кривой Рог разлилось около 40 тонн чугуна.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Погибших и пострадавших нет. Разлив произошел на доменной печи № 9 доменного цеха № 2.

«При проведении пробной выплавки с загрузкой 10% мощности прогорела холодильная плита для доменной печи, и в технологическое окружение вылилось около 40 тонн чугуна. Прогар площадью 0,5 квадратных метров, возник на высоте 9,1 м при общей высоте печи около 46 м», - отметили в пресс-службе.

Цех, где произошел инцидент, находится на реконструкции.

Напомним, в Кривом Роге в заброшенном цехе бетонная плита задавила двух человек.