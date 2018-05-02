В Бразилии после пожара обрушился 26-этажный дом – есть жертвы

В самом крупном городе Бразилии, Сан-Паулу, после масштабного пожара обрушилась 26-этажное здание. По предварительным данным, в результате обвала погиб один человек.

Об этом сообщает BBC.

К тушению пожара привлекалось бригада из более 150 пожарных. Предварительно, причиной пожара считается взрыв бытового газа.

Сообщается, что во время пожара в здании находились арендаторы, спасатели опасаются, что число жертв может возрасти.

По словам очевидцев, пожар возник в помещении на пятом этаже, огонь перекинулся на соседнее здание.

Пожар начался около 01:20 по местному времени (06:20 по Киеву), пламя быстро распространилось на верхние этажи. Дом разрушился через 90 минут после начала пожара.

«Это было похоже на цунами, когда здание обрушилось», - сказала 58-летняя очевидец события.

Напомним, в столице Азербайджана Баку горело одно из высочайших зданий страны, которое ранее называлось Trump Tower.