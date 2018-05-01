«Не понравился шум и громкая музыка»: на Харьковщине мужчина кинул «коктейль Молотова» в пятерых подростков, есть пострадавшая

В Харьковской области, 30 апреля, мужчина бросил стеклянную бутылку с зажигательной смесью в летнюю беседку, в которой находилось пять подростков. В результате происшествия, одна из детей получила ожоги спины и правого плеча.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Харьковской области.

В ходе проверки полицейские установили, что около шести вечера 61-летний сосед зашел во двор соседского дома, где играли пятеро детей. Ему не понравилось, что там громко играет музыка и шумят подростки. В итоге он бросил бутылку с зажигательной смесью в сторону летней беседки.

«В беседке находилась 13-летняя девочка. Ребенок получил ожоги спины и правого плеча. В настоящее время состояние ее здоровья удовлетворительное, медики районной больницы предоставляют пострадавшей необходимую помощь», - говорится в сообщении.

По данному факту открыли уголовное производство по части 2 статьи 15, пункта 2 и 5 части 2 статьи 115 («Покушение на убийство») Уголовного кодекса Украины. Мужчину задержали согласно статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса. Следственные действия продолжаются.