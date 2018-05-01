В Харькове напали на участников марша в честь первого мая – у демонстрантов заметили символику «Харьковской народной республики»

В Харькове атаковали марш в честь первого мая.

Об этом сообщает «Корень в квадрате».

По словам пользователей соцсети, на акцию пришло около 150 человек. Участников демонстрации облили кефиром. У одной из женщин при этом была замечена символика так называемой «харьковской народной республики».

По информации журналистов, участников митинга предупреждали об ответственности за использование запрещенной коммунистической символики.

Позже полицейские отпустили мужчину, который брызнул кефиром в толпу любителей первомая, проведя с ним профилактическую беседу.

Напомним, в Николаеве неизвестные облили зеленкой организатора первомайского марша.

Ранее в Киеве националисты «С14» у здания суда напали на пророссийскую социалистку Витренко.