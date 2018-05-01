«Процесс разрушения остановить невозможно», – на «Николаевводоканале» заявили о необходимости срочно заменить проваленный коллектор

Генеральный директор ГКП «Николаевводоканал» Борис Дуденко заявил, что провал канализационного коллектора на улице Лескова невозможно полностью починить и необходимо финансировать полную замену канализации.

Сейчас коммунальщики справляются с первоочередными работами по ликвидации последствий, сообщается на странице предприятия в Facebook.

Аварийные службы предприятия работают над ликвидацией аварии на коллекторе уже вторые сутки. На месте провала вчера работали семь единиц техники и аварийно-ремонтная бригада. Сегодня работает 12 единиц техники и две бригады. Также два дня подряд на месте аварии работают технический директор Василий Тельпис, руководитель службы водоотведения Александр Зубов, начальник канализационной сети Алексей Кулаков.

«Еще 27 апреля, когда по улице Лескова образовался первый провал, мы начали говорить о катастрофическом состоянии коллектора. Трубы не заживают. Процесс разрушения железобетона, который уже 11 лет пережил свой срок эксплуатации, остановить невозможно. Теперь уже четыре провала», – отметил Дуденко.

Гендиректор «Николаевводоканала» сообщил, что сейчас коллектор в месте первого провала на 90% заполнен песком и грунтом. Первоочередная задача коммунальщиков – ликвидировать затор, чтобы пропустить сточные воды.

«После того, как снизится уровень стоков, аварийщики смогут начать работы по замене поврежденных участков трубы. Но процесс разрушения остановить уже невозможно. Длина аварийного участка - 500 метров. Ориентировочная стоимость замены коллектора - 20 миллионов 322 тысяч. Стоимость работ по реконструкции не заложена в тариф на водоотведение. Деньги на замену трубы - компетенция депутатов городского совета», - подчеркнул генеральный директор ГКП «Николаевводоканал» Борис Дуденко.

Также, по словам Бориса Леонидовича, который сейчас находится в командировке, над ликвидацией аварии работает достаточно квалифицированных специалистов, с которыми он постоянно на связи.

Кроме того, депутат Николаевского городского совета Сергей Карцев на своей странице в Facebook сообщил, что 2 мая состоится внеочередное заседание исполнительного комитета горсовета, где должны рассмотреть вопрос о выделении денег на ремонт коллектора.

Напомним, что 30 апреля ситуация с коллектором по улице Лескова значительно ухудшилась. Своды канализации начали проваливаться вместе с асфальтом, а уровень стоков поднялся до проезжей части улицы. Местным жителям пришлось рыть траншеи и делать ограждения с наполненных песком мешков.