В Одессе националисты сорвали первомайскую демонстрацию, которую возглавлял пророссийский активист

В Одессе несколько десятков пророссийских активистов, в основном, пожилые люди и пенсионеры, провели приуроченный к 1 мая митинг у Оперного театра.

Об этом сообщает «Думская».

«Куликовцы» под руководством местного пророссийского активиста Морриса Ибрагима требовали вернуть восьмичасовой рабочий день, бесплатную медицину и высокие пенсии. В это время приглашенный оркестр играл одесские мотивы.

После митинга активисты попытались пройтись маршем до Куликова поля, но дорогу им преградили проукраинские активисты. Между ними возникла словесная перепалка, после которой демонстранты передумали проводить шествие.

Как сообщалось ранее, 1 мая в Одессе подстрелили скандального активиста Стерненко – нападавшего задержали.

Напомним, в Николаеве неизвестные облили зеленкой организатора первомайского марша. Также в Харькове напали на участников марша в честь первого мая – у демонстрантов заметили символику «Харьковской народной республики»